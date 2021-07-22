Найденные во льдах Тибета вирусы станут основой лекарств

Ученые обнаружили в тибетском леднике новые вирусы. На основе их белков планируют создать лекарство для борьбы с бактериальными инфекциями. Об этом сообщило «Радио 1».

«Какое значение эта находка будет иметь для науки — пока сложно сказать. В том, что выделили много новых вирусов, нет ничего удивительного. Работы по их выявлению начались не так давно, и каждая из них приводит к тому, что обнаруживаются ранее неизвестные. Другое дело, какое применение можно найти этим вирусам», — рассказал главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

Специалист отметил, что новые вирусы можно использовать для лечения пациентов с бактериальными инфекциями. Специалист отметил, что найденные возбудители не несут угрозы людям, передали Nation News.