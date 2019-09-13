Найденные на античном кладбище 10 лет назад «влюбленные» были мужчинами

На античном кладбище в Италии еще 10 лет назад обнаружили два похороненных вместе скелета. Находку окрестили «влюбленными из Модены». Оказалось, что в могиле рука об руку лежали мужчины.

Кем были при жизни захороненные на кладбище IV–VI веков нашей эры, удалось выяснить только сейчас, сообщил телеканал BBC.

Пол скелетов ученые определили благодаря новой технике, при которой анализируется белок на зубной эмали. Найденные останки содержали только тот, что присутствует исключительно у мужчин.

Специалисты Болонского университета назвали версию о влюбленных наименее вероятной. Во времена, когда, предположительно, жили погибшие, открыто демонстрировать гомосексуальные отношения было не принято.

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По мнению исследователей, рядом друг с другом могли находиться родственники, в том числе братья, либо солдаты, погибшие в бою. Не исключено, что их хоронили на военном кладбище и намеренно положили рядом.

Полученные данные, отметили в Болонском университете, прольют свет на традиции похорон в Италии времен Античности.