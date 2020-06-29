Найдена возможная причина исчезновения циливизации майя
Американские ученые сделали сенсационное открытие: исследователи обнаружили возможную причину исчезновения племен майа. По мнению специалистов, во всем виновата ртуть. Об этом сообщил «Царьград», ссылаясь на зарубежное издание.
Археологи исследовали древний город Тикаль. В результате анализа питьевой воды были найдены ядовитые вещества: ртуть и фосфаты.
Причина их появления в воде объясняется обычаями племен. Ртуть содержалась в краске для ритуалов и могла попадать в воду вместе с отходами жизнедеятельности. Токсины накапливались в организме, что в итоге привело к полному исчезновению цивилизации.