Найдена возможная причина исчезновения циливизации майя

Археологи исследовали древний город Тикаль. В результате анализа питьевой воды были найдены ядовитые вещества: ртуть и фосфаты.

Причина их появления в воде объясняется обычаями племен. Ртуть содержалась в краске для ритуалов и могла попадать в воду вместе с отходами жизнедеятельности. Токсины накапливались в организме, что в итоге привело к полному исчезновению цивилизации.