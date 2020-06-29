    29 июня 2020, 14:44

    Найдена возможная причина исчезновения циливизации майя

    Алена Кудырко

    Американские ученые сделали сенсационное открытие: исследователи обнаружили возможную причину исчезновения племен майа. По мнению специалистов, во всем виновата ртуть. Об этом сообщил «Царьград», ссылаясь на зарубежное издание.

    Археологи исследовали древний город Тикаль. В результате анализа питьевой воды были найдены ядовитые вещества: ртуть и фосфаты.

    Причина их появления в воде объясняется обычаями племен. Ртуть содержалась в краске для ритуалов и могла попадать в воду вместе с отходами жизнедеятельности. Токсины накапливались в организме, что в итоге привело к полному исчезновению цивилизации.