Найдена причина короткой продолжительности жизни мужчин

Мужчины живут меньше женщин из-за особенности хромосом. К такому выводу пришли американские молекулярные биологи, их выводы опубликованы в научном журнале PLOS Genetics.

Геном женщин содержит две Х-хромосомы, а мужчин — по одной X и Y-хромосоме. Мужские Y-хромосомы обычно почти полностью состоят из повторяющихся транспозонов — обрывков геномов древних вирусов. Если в молодых клетках эти участки ДНК блокируются белковой «оберткой» хромосом, то с возрастом ее структура слабеет. В итоге такие участки активируются, а это негативно воздействует на клетки».

Ученые провели исследование на мушках дрозофилах вида Drosophila miranda, отметила «Свободная пресса». Результаты показали, что с возрастом Y-хромосома у мужчин увеличивается. После она собирает весь «мусор», негативно влияющий на жизнедеятельность организма.

Биологи надеются, что дальнейшие опыты на мушках помогут им детально изучить, как именно транспозоны воздействуют на жизнедеятельность стареющих клеток и каким образом их активность связана со старческими болезнями, в частности, деменцией. Тогда ученые найдут способ защитить пожилых мужчин от «токсического действия» их Y-хромосом на здоровье их клеток.