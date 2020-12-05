Найдена мутация коронавируса, против которой не работают антитела

Ученые Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона открыли первую мутацию коронавируса, которая устойчива к антителам.

Об этом сообщило издание Nature. Выяснилось, что существует одна из мутаций, которая маскирует вирус от всех антител. Также есть несколько мутаций, которые могут «ускользать» от одного из трех антител.

Ученые отметили, что открытая мутация обнаружена в Нидерландах и Дании.

Ранее советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила о начале третьего этапа испытаний вакцины от коронавируса для животных. Этот препарат будет полезен для видов, восприимчивых к вирусу. Речь идет о семействе кошачьих и куницеобразных, а также о собаках и других животных.

Также стало известно, что прививка от туберкулеза снижает скорость распространения коронавируса и облегчает течение болезни. К такому выводу пришла группа ученых Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Анализ показал, что более медленное распространение коронавируса зафиксировано там, где большой процент вакцинированных от туберкулеза бациллами Кальметта — Герена.