Найден способ лечения рака, который не затрагивает здоровые клетки

Ученые Уральского федерального университета разработали способ лечения рака, при котором не повреждаются здоровые клетки. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Минобрнауки.

Они предложили использовать специальное вещество — нанокластерный полиоксометаллат — которое будет доставлять лекарство строго к опухоли, не затрагивая остальные клетки.

«Железосодержащие полиоксометаллаты и продукты их деструкции в организме являются практически безвредными для теплокровных животных, более того, они повышают уровень гемоглобина», — рассказала научный сотрудник УрФУ Маргарита Тонкушина.

В ближайшее время новый способ планируют проверить на животных, чтобы оценить его безопасность и эффективность.