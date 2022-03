Найден скелет совы, которая жила 6 миллионов лет назад

Палеонтологи обнаружили в Китае на краю Тибетского нагорья скелет совы, которая жила примерно шесть миллионов лет назад. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Окаменелость сохранилась в хорошем состоянии, в том числе крылья и когти. И даже те части, которые обычно никогда не удается найти: подъязычная кость, трахея, коленная чашечка, а также даже остатки пищи.

Такой вид сов раньше не был известен. Ученые назвали его Miosurnia diurna. Оказалось, что такие животные вели дневной образ жизни. Это стало понятно по строению глазницы.

Эта находка может помочь выяснить, когда и как совы адаптировались к ночному образу жизни.

