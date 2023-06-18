18 июня 2023, 10:56
Найден новый способ определения деменции на ранних стадиях
JAD: ученые Гарварда определили новый признак приближающейся деменции
Проблемы с ориентированием в голосовом меню при звонке сигнализируют о приближающейся болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые из Гарвардской медицинской школы, написал Journal of Alzheimer’s Disease.
Исследователи использовали специальный Гарвардский автотелефонный тест. Добровольцы делали звонки в какие-либо учреждения, при этом они пользовались звуковым меню. Также участники проходили когнитивные тестирования и сканирование головного мозга. Выяснилось, что у трети клинически здоровых испытуемых наблюдаются изменения мозга, характерные для ранней болезни Альцгеймера. Эти люди также имели проблемы с навигацией при звонке.
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По словам ученых, новый тест позволяет более точно выявлять людей с доклинической стадией болезни Альцгеймера. Сейчас для этого используют анкетирование близких и тестирование самих пациентов. Внедрение автоматизированного телефонного теста позволит начать исследования новых препаратов и разработать более эффективные методы лечения деменции.
Врач Владимир Парфенов ранее рассказал, что развитие надвигающейся деменции, которая характеризуется снижением познавательной деятельности, можно замедлить благодаря регулярной физической активности.
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