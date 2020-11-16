Найден новый материал, способный защитить от радиации
Разработка принадлежит ученым Уральского федерального университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ). Ее описание опубликовал журнал Journal of Materials Research and Technology.
На предприятиях ядерной энергетики и промышленности для защиты персонала от излучения используют так называемые «тяжелые» стекла. В их составе есть соединения элементов с высоким атомным номером. Таким же способом от радиации защищаются в лабораториях и медицинских центрах.
В УрФУ изучили, как ведет себя под радиационным воздействием стекло перспективного состава. Результаты экспериментов показали, что материал хорошо экранирует излучение. Характеристики стекол — массовый коэффициент ослабления, длина свободного пробега и другие — превзошли по своим параметрами бетон и свинец. Эти материалы традиционно применяют в радиационной защите.
Эффективность материала при поглощении фотонного изучения оказалась втрое выше, чем у распространенных аналогов. Ученые заметили, что при выполнении сопоставимых задач он может быть и втрое тоньше, что дает много преимуществ. Среди них физики назвали «заметную экономию».
Специалисты УрФУ заметили, что воздействие ионизирующего излучения — случайный процесс. Поэтому в своей разработке они смоделировали их методом Монте-Карло и применили другие методы.
Чтобы разработать компоненты систем защиты от излучения, в университете намерены продолжить исследование радиационных свойств новых материалов.