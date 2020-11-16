Найден новый материал, способный защитить от радиации

На Урале создали стекла для радиационной защиты. Их эффективность втрое выше существующих аналогов. Среди преимуществ специалисты называют и заметную экономию.

Разработка принадлежит ученым Уральского федерального университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ). Ее описание опубликовал журнал Journal of Materials Research and Technology.

На предприятиях ядерной энергетики и промышленности для защиты персонала от излучения используют так называемые «тяжелые» стекла. В их составе есть соединения элементов с высоким атомным номером. Таким же способом от радиации защищаются в лабораториях и медицинских центрах.

В УрФУ изучили, как ведет себя под радиационным воздействием стекло перспективного состава. Результаты экспериментов показали, что материал хорошо экранирует излучение. Характеристики стекол — массовый коэффициент ослабления, длина свободного пробега и другие — превзошли по своим параметрами бетон и свинец. Эти материалы традиционно применяют в радиационной защите.

Эффективность материала при поглощении фотонного изучения оказалась втрое выше, чем у распространенных аналогов. Ученые заметили, что при выполнении сопоставимых задач он может быть и втрое тоньше, что дает много преимуществ. Среди них физики назвали «заметную экономию».

Специалисты УрФУ заметили, что воздействие ионизирующего излучения — случайный процесс. Поэтому в своей разработке они смоделировали их методом Монте-Карло и применили другие методы.

Чтобы разработать компоненты систем защиты от излучения, в университете намерены продолжить исследование радиационных свойств новых материалов.