Найден исторический вход в крымскую пещеру «Таврида»

Геофизические работы и томография склона помогли ученым выяснить, где находится исторический вход в пещеру «Таврида» в Крыму. Специалисты не исключают, что в ней могут быть обнаружены останки древнего человека.

О проведенном исследовании РИА «Новости» рассказал председатель совета Российского союза спелеологов, старший преподаватель Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Геннадий Самохин.

«Это может быть грот или несколько гротов, которые были при входе в пещеру, условно говоря, миллион — полтора миллиона лет назад», — уточнил он.

Самохин пояснил, что через предполагаемый вход в пещеру попадали звери. Возможно, недалеко от него жил человек. Обычно глубоко в грот люди не заходили.

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«Мы понимаем, где находится этот вход. Нами сделано обоснованное предположение с помощью современных приборов», — заметил ученый.

Теперь специалистам предстоит провести работы по вскрытию входа в пещеру и заняться его изучением.

Пещеру, длина которой превышает километр, нашли в Белогорском районе Крыма недалеко от поселка Зуя при строительстве трассы «Таврида». В карстовой полости местные спелеологи обнаружили останки древних хищников и других животных. С тех пор в пещеру организуют комплексные экспедиции профильных специалистов.