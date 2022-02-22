Найден гормон, который меняет поведения матерей

Ученые Университета Отаго выяснили, что гормон пролактин влияет на поведение матерей, заставляя их сосредоточиться на ребенке. Об этом сообщил «Ридус».

Основное изменение заключается в усилении защитного поведения.

«Матери готовы идти на большой риск, чтобы агрессивно защищать своих детей, и до сих пор мы не знали, как именно регулируется это защитное поведение», — рассказала автор исследования Розмари Браун.

Ученые считают, что это поможет им найти средство от психологических расстройств, которые часто встречаются у матерей младенцев.