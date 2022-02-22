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    22 февраля 2022, 21:21

    Найден гормон, который меняет поведения матерей

    Дарья Морозова

    Ученые Университета Отаго выяснили, что гормон пролактин влияет на поведение матерей, заставляя их сосредоточиться на ребенке. Об этом сообщил «Ридус».

    Основное изменение заключается в усилении защитного поведения.

    «Матери готовы идти на большой риск, чтобы агрессивно защищать своих детей, и до сих пор мы не знали, как именно регулируется это защитное поведение», — рассказала автор исследования Розмари Браун.

    Ученые считают, что это поможет им найти средство от психологических расстройств, которые часто встречаются у матерей младенцев.