Найден автограф Пушкина, который тот мог оставить накануне гибели

Старший научный сотрудник Института русской литературы Наталья Хохлова рассказала, что обнаружила в архивах автограф Александра Пушкина, который раньше не был известен. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

По данным ИА «ФедералПресс», поэт оставил его накануне смертельной дуэли 26 января 1837 года. Пушкиновед Татьяна Краснобородько уточнила, что автограф поэта нашли на рукописи братьев Тургеневых «Письмо Голицыну». Это единственное доказательство, что Пушкин работал в журнале «Современник».

«У нас не сохранилось ни одного документа, который бы свидетельствовал о его редакторской работе. О редакторских пометах. Они обычно — после того, как рукопись уходила в набор — уничтожались», — пояснила Краснобородько, отметив важность находки.

Также она выразила надежду, что в дальнейшем удастся узнать больше новых деталей, касающихся биографии поэта, особенно последних дней его жизни.