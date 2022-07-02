Перекрестные пилотируемые полеты на Международную космическую станцию могут возобновиться. Россия и США начали обсуждать этот вопрос, заявил РИА «Новости» гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Они ведутся по линии блока пилотируемой космонавтики госкорпорации Роскосмос, которую возглавляет Сергей Крикалев», — сообщил он.

Правительство в середине июня выпустило распоряжение организовать переговоры между Роскосмосом и NASA о возобновлении перекрестных пилотируемых полетов на МКС. По словам Дмитрия Рогозина, стороны обсуждали этот вопрос и раньше, до выхода документа.

Подготовку к полету на Crew Dragon уже проходит Анна Кикина. Россия ждет кандидатов в дублирующий экипаж от американской стороны. Ранее NASA заявило астронавта Франсиско Рубио.