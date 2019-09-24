  • «На всю жизнь». Коты или собаки испытывают большую привязанность к хозяевам?

    24 сентября 2019, 12:40

    Ольга Чеснокова

    Ученые выяснили, что котята привязываются к хозяевам не меньше собак. При этом свою любовь они сохраняют на протяжении всей жизни. Оказывается, выражение «кошка гуляет сама по себе» уже не имеет особо смысла. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Current Biology.

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    Ученые из Университета штата Орегон решили проверить существующий тезис, что кошки — более независимые животные, чем собаки. Для этого они провели научный эксперимент, в котором участвовали 79 котят от трех до восьми месяцев, а также их хозяева.

    Владельцы вместе с котятами заходили в незнакомую им комнату. Затем люди покидали помещение, оставляя внутри животное, а через какое-то время возвращались. Отношение животных определили по их поведению, которые обычно применяют к собакам и младенцам. Привязанные к хозяину котята оставались спокойны и делили свое внимание между хозяином и окружающим пространством. При отсутствии человека они начинали испытывать беспокойство. Если стресс котенка не проходил после воссоединения с хозяином, его привязанность считали непрочной. При этом беспокойство животного могло проявляться как в отстранении от человека, так и в попытке нервно вцепиться в него.

    Результаты исследования позволили смело опровергнуть существующее мнение о независимости представителей кошачьих. 64% котят формируют устойчивую привязанность к человеку, который заботится о них. При этом свою любовь они сохраняют даже когда вырастают. Таким образом кошки способны испытывать социальные связи в равной с собаками степени.

    «Большинство кошек формируют прочную привязанность к хозяину и в незнакомой обстановке обращаются к нему в поисках безопасности», — сообщили исследователи.