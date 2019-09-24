«На всю жизнь». Коты или собаки испытывают большую привязанность к хозяевам?

Ученые рассказали, почему кошки гуляют сами по себе Подробнее

Ученые из Университета штата Орегон решили проверить существующий тезис, что кошки — более независимые животные, чем собаки. Для этого они провели научный эксперимент, в котором участвовали 79 котят от трех до восьми месяцев, а также их хозяева.

Владельцы вместе с котятами заходили в незнакомую им комнату. Затем люди покидали помещение, оставляя внутри животное, а через какое-то время возвращались. Отношение животных определили по их поведению, которые обычно применяют к собакам и младенцам. Привязанные к хозяину котята оставались спокойны и делили свое внимание между хозяином и окружающим пространством. При отсутствии человека они начинали испытывать беспокойство. Если стресс котенка не проходил после воссоединения с хозяином, его привязанность считали непрочной. При этом беспокойство животного могло проявляться как в отстранении от человека, так и в попытке нервно вцепиться в него.

Результаты исследования позволили смело опровергнуть существующее мнение о независимости представителей кошачьих. 64% котят формируют устойчивую привязанность к человеку, который заботится о них. При этом свою любовь они сохраняют даже когда вырастают. Таким образом кошки способны испытывать социальные связи в равной с собаками степени.

«Большинство кошек формируют прочную привязанность к хозяину и в незнакомой обстановке обращаются к нему в поисках безопасности», — сообщили исследователи.