На Венеру направят миссию для выяснения того, была ли планета обитаемой

Новая космическая миссия Европейского космического агентства (ESA) будет направлена на раскрытие загадок Венеры, в том числе того, была ли планета когда-то обитаемой. Миссия получила название EnVision.

В ходе этой миссии ученые попытаются выяснить, почему лишь на Земле есть жизнь, отметило издание Independent.ie.

Стоимость полета в рамках программы Cosmic Vision — 610 миллионов евро.

Миссия изучит прошлую и настоящую вулканическую активность на Венере. Также она выяснит, как образовываются облака из газов вулканов. Ученые сравнят геологические и атмосферные процессы с процессами на Земле и других планетах. Сравнение будет проведено совместно с экспертами из Королевского Холлоуэя, Лондонского университета, Оксфордского университета и Имперского колледжа Лондона.

Министр науки Великобритании Аманда Соллоуэй отметила, что Венера похожа на Землю. По ее словам, удивительно, «как ее секреты могут рассказать нам о нашем климате, а также о том, что делает нашу планету такой особенной для поддержания жизни».

Аппарат EnVision, как ожидается, запустят в 2031 году. У него уйдет 15 месяцев на то, чтобы достичь Венеры. Еще 16 месяцев аэродинамического торможения потребуется для выхода на ее низкую круговую орбиту.

В начале июня стало известно о том, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) направит две миссии к Венере. В рамках миссии DAVINCI+ специалисты изучат состав атмосферы Венеры. Цель второй миссии под названием VERITAS — картирование поверхности Венеры.