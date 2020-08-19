На Таймыре начали работу новые отряды ученых

Третья неделя Большой норильской экспедиции получилась крайне насыщенной. За это время специалисты по наземным экосистемам, гидробиологи и мерзлотоведы завершили работы по сбору проб — и отправились в свои научные институты для обработки данных в лабораториях.

В Норильск же прилетела новая исследовательская группа, которая будет изучать биоразнообразие и возраст грунтов — это зоологический и геохронологический отряды соответственно.

«В общей сложности у нас пока отработано порядка 30 зон интереса», — говорит руководитель полевого этапа экспедиции, заведующий лаборатории эколого-экономического моделирования техногенных систем Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН Николай Юркевич. «Общее количество проб сейчас — более 1500 общим весом порядка 300 килограммов».

Финальными точками экспедиции для ученых, которые уже завершили работу, были озеро Пясино (для гидробиологов) и река Пясина (для отряда «Наземные экосистемы»).

«Я бы пока воздержался от каких-либо оценок», — признался Николай Юркевич. «Но могу констатировать одно: если в районе ТЭЦ мы видим последствия разлива, то на реке Пясина такого визуально не наблюдается. Также по заключению ботаников можно констатировать положительную динамику состояния растительного покрова на удалении от производственных объектов».

В районе поймы реки, по словам доктора биологических наук Михаила Телятникова, действительно благоприятная обстановка.

«Здесь, у истока Пясины, 5-10 видов растительности — для такой местности это нормально», — отмечает Телятников. «Часть растений мы берем в гербарий только один раз, а какие-то вызывают вопросы. И чтобы лучше уловить их видовые признаки, если они представляют интерес для науки, мы можем взять их несколько раз».

Своими наблюдениями на Таймыре уже начали делиться и новоприбывшие ученые-зоологи. За первые сутки они обнаружили в расставленных ловушках 14 красных полевок, а также встретили в пойме ручья водяную бурозубку.

«Бурозубка очень интересна», — отмечает заведующий лабораторией техногенных лесных экосистем Института леса им. В. Н. Сукачева СО РАН Александр Шишикин. «У нее широкий кормовой спектр, а также есть мускусная железа, поэтому ее не едят другие млекопитающие. Только птицы».

На данный момент для отлова мелких млекопитающих зоологи установили 200 ловушек — от реки Боганида до Надеждинского металлургического завода. Так они будут изучать численность грызунов и влияние внешних воздействий на их популяцию. При этом, специалисты отмечают, что подобный отлов не вредит численности, так как в естественной среде они очень быстро размножаются.

«Мы определяем состав мелких млекопитающих», — говорит Андрей Люто, сотрудник лаборатории техногенных лесных экосистем Института леса им. В. Н. Сукачева СО РАН. «А также проводим маршрутное учеты птиц и зверей, которых встречаем. Плюс опрашиваем охотников и местных жителей — узнаем у них информацию о наличии крупных хищников: медведей, волков, песцов».

Еще через несколько дней зоологи вновь проверят ловушки и расставят новые, ведь по опыту специалистов, в жаркую погоду и дождь добраться до наживки в виде кедровых орешков могли не все полевки.

Большая норильская экспедиция, организованная СО РАН по приглашению «Норникеля», продолжится в Арктике до конца августа. Затем сотрудники 14 институтов будут проводить лабораторные исследования собранных образцов и сформируют на их основании комплексную концепцию хозяйствования в этом регионе.