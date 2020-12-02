Маск пообещал доставить человека на Марс за 6 лет

Основатель корпорации SpaceX Илон Маск пообещал доставить человека на Марс в ближайшие шесть лет. Такое заявление он сделал в ходе премии Аксель-Шпрингер в Берлине. Его пригласили для вручения награды.

«В этом году награда Axel Springer вручается Илону Маску. Благодаря своей изобретательности и новаторскому духу Илон произвел революцию в нескольких отраслях, от электромобилей и аккумуляторов до космических путешествий. Илон примет награду 1 декабря 2020 года в штаб-квартире Axel Springer в Берлине», — сказано на сайте премии.

Предпринимателю посвятили практически все мероприятие, которое назвали «Вечер Илона Маска — Миссия на Марс».

«С высокой долей вероятности, я думаю, в течение шести лет (человек высадится на Марсе — прим. ред.)», — сказал Маск в ходе беседы с ведущим премии.

При большом везении, послать первых людей на красную планету удастся даже раньше — года через четыре, заверил Маск. Отправить туда корабль без команды он планирует в течение двух лет.