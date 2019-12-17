Мыши опровергли теорию зрительной коры мозга. За нее давали нобелевку
Как показали современные эксперименты, нейронная система обработки визуальной информации намного сложнее. Только небольшая часть нейронов зрительной коры мозга ведет себя так, как предсказывает классическая модель, указано в исследовании, опубликованном в журнале Nature Neuroscience.
Созданная Хьюбелом и Визелем модель до сих пор считалась в научном мире неоспоримой. Более того, их описания обработки мозгом визуальной информации легли в основу искусственных нейронных сетей, работающих с изображениями. Ученые до сих пор были уверены, что клетки мозга анализируют и оценивают фрагменты картинки, передают эти данные нейронной сети более высокого уровня, в результате непосредственно в мозге уже собирается целостное изображение.
Оказалось, что большинство нейронов в зрительной коре работает совсем не так. Более того, принцип, по которому мозг распознает изображения, остается непонятным.
Чтобы разобраться в проблеме, ученые показали лабораторным мышам фотографии и видеоролики. При этом замеряли активность нейронов. По классической модели работает только 10% нервных клеток, остальные реагируют парадоксально.
«Дело не в том, что все предыдущие исследования были ошибкой, а в том, что изученные ими клетки оказываются очень малой долей всех нейронов в коре. Зрительная кора мыши гораздо сложнее и богаче, чем мы думали ранее», — заметил руководитель исследования Саския де Ври.
Если даже мыши видят не так, как считает наука, то что тогда говорить о людях, у которых зрение и обработка информации напрямую зависят, например, от степени усталости. Ученые намерены продолжить свои исследования и в результате докопаться до истины.