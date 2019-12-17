Мыши опровергли теорию зрительной коры мозга. За нее давали нобелевку

Мозг обрабатывает изображения совсем не так, как полагает классическая наука. До сих пор считалось, что в мозгу есть нейроны, которые специфически реагируют на изображения: за это открытие Дэвид Хьюбел и Торстен Визель получили Нобелевскую премию. Лабораторные мыши, которым показали кино и фотографии, отреагировали на раздражители странно.

Как показали современные эксперименты, нейронная система обработки визуальной информации намного сложнее. Только небольшая часть нейронов зрительной коры мозга ведет себя так, как предсказывает классическая модель, указано в исследовании, опубликованном в журнале Nature Neuroscience.

Созданная Хьюбелом и Визелем модель до сих пор считалась в научном мире неоспоримой. Более того, их описания обработки мозгом визуальной информации легли в основу искусственных нейронных сетей, работающих с изображениями. Ученые до сих пор были уверены, что клетки мозга анализируют и оценивают фрагменты картинки, передают эти данные нейронной сети более высокого уровня, в результате непосредственно в мозге уже собирается целостное изображение.

Оказалось, что большинство нейронов в зрительной коре работает совсем не так. Более того, принцип, по которому мозг распознает изображения, остается непонятным.

Чтобы разобраться в проблеме, ученые показали лабораторным мышам фотографии и видеоролики. При этом замеряли активность нейронов. По классической модели работает только 10% нервных клеток, остальные реагируют парадоксально.

«Дело не в том, что все предыдущие исследования были ошибкой, а в том, что изученные ими клетки оказываются очень малой долей всех нейронов в коре. Зрительная кора мыши гораздо сложнее и богаче, чем мы думали ранее», — заметил руководитель исследования Саския де Ври.

Если даже мыши видят не так, как считает наука, то что тогда говорить о людях, у которых зрение и обработка информации напрямую зависят, например, от степени усталости. Ученые намерены продолжить свои исследования и в результате докопаться до истины.