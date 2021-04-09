Музыку космических объектов создали в России

Сервис «Яндекс.Музыка» специально ко Дню космонавтики выпустил плейлист «Музыка звезд». В подборку вошли музыкальные композиции с мелодиями, основанными на данных из космоса. Об этом сообщило издание TJournal.

В основу музыкальных треков легли космические данные, которые превратили в мелодии с помощью сонификации. Авторы выделили из характеристик небесных тел амплитуду и частоту, которые использовали как параметры звучания. Например, композиция «Солнце» построена на данных о периодичности вспышек на Солнце за последние 60 лет. А в треке «Затменная» мелодии сменяют одна другую так же, как звезды вращаются вокруг друг друга в системе Бета Лиры. А спектральный синтезатор, через который пропустили фотографию галактики NGC 2442 в созвездии Летучей Рыбы, на выходе выдал звучание, которое можно услышать в треке «Галактика».

В проекте «Музыка звезд» использовали данные, полученные Роскосмосом, Астрофизическим центром ФИАН, NASA, Американской ассоциацией переменных звезд и Центра прогнозирования космической погоды.

Ранее на стартовой комплекс космодрома Байконур установили ракету «Союз» с портретом Юрия Гагарина, которая в пятницу доставит на орбиту корабль с новым экипажем МКС.