Наука 04 июля 2023, 17:03 Музыкальный терапевт Костилайнен заявила, что пение может улучшить развитие мозга у недоношенных детей

Читать 360tv в

Музыкальный терапевт Кайсамари Костилайнен из Хельсинского университета провела небольшое исследование и выявила взаимосвязь между пением и развитием детей, родившихся недоношенными. Об этом сообщил «Ридус».

Врач наблюдала две группы женщин. Обе они выхаживала своих малышей по принципу кенгуру, когда максимизируется контакт кожа к кожа между мамой и ребенком. Дети тех родительниц, которые пели им, показали лучшие результаты в распознавании речи и изменении интонаций. Также и женщины успокаивались во время колыбельных и устанавливали с ребенком более тесную связь.

Авторы: