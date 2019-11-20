Мозг оказался способен полноценно работать даже без одного полушария
Ученые из Калифорнийского технологического института обследовали людей, которые остались в детстве без одного полушария головного мозга, и выяснили, что они полностью дееспособны. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на журнал Cell Reports.
Эксперимент задействовал шесть взрослых пациентов, которым в детстве пришлось удалить одно полушарие головного мозга. Обследование показало, что они сохранили обычные когнитивные и физические способности.
Пациентам провели фМРТ покоя, который показал нормальные функциональные связи мозга. Ученые пришли к выводу, что мозг восстанавливает свои функции с помощью усиления и реорганизации нейронных связей.