Мозг оказался способен полноценно работать даже без одного полушария

Эксперимент задействовал шесть взрослых пациентов, которым в детстве пришлось удалить одно полушарие головного мозга. Обследование показало, что они сохранили обычные когнитивные и физические способности.

Пациентам провели фМРТ покоя, который показал нормальные функциональные связи мозга. Ученые пришли к выводу, что мозг восстанавливает свои функции с помощью усиления и реорганизации нейронных связей.