Москвичи и жители Подмосковья смогут увидеть ночной звездопад

Жители московского региона смогут увидеть звездопад в ночь на 30 июля. В это время максимума достигнет метеорный поток Южные дельта-Аквариды из созвездия Водолей. В небе можно будет заметить до 16 метеоров в час.

Об этом рассказали РИА «Новости» в Московском планетарии. Там подчеркнули, что наблюдать за звездопадом могут помешать Луна и Юпитер, которые будут особенно яркими.

«Наблюдать Южные дельта-Аквариды лучше всего в предрассветные часы вдали от городских огней в южной части неба, где в ночь активности располагается созвездие Водолей», — посоветовали в пресс-службе планетария.

Собеседник уточнил, что максимальный пик активности придется на 09:00 по московскому времени 30 июля. Из-за светлого времени суток насладиться зрелищем не получится. Однако звездопад можно будет увидеть еще несколько следующих ночей подряд. Это ежегодное явление — Южные дельта-Аквариды действуют с 12 июля по 23 августа.

В планетарии также отметили, что в этом году условия наблюдения за метеоритным потоком не совсем благоприятные. Помешать могут яркая Луна и Юпитер, который будет сиять всю ночь.