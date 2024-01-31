Наука 31 января 2024, 10:56 Москва выделила грант Российскому научному фонду Собянин принял решение о поддержке проектов Российского научного фонда Freepik

Читать 360tv в

Российский научный фонд получил грант от Правительства Москвы на проведение фундаментальных и поисковых исследований. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

«Выделенные Правительством Москвы средства направят на финансирование проектов победителей конкурсов Российского научного фонда 2023 и 2024 годов», — уточнили на официальном портале столичного правительства.

Реклама

Например, среди победителей в 2023 году были такие проекты, как «Разработка, создание и исследование новых радиопротекторных агентов», «Новые фосфолильные лиганды и их комплексы с переходными металлами и лантаноидами», «Конкурентоспособный преподаватель для цифровой экономики». В марте также назовут победителей конкурса 2024 года.

Российский научный фонд создали в конце 2013 года по инициативе президента России Владимира Путина. Благодаря ему поддержку получили свыше 60 тысяч ученых, а объем финансирования проектов составил 220 миллиардов рублей.

За 10 лет более 600 московских ученых отметили премиями правительства. Их исследования и разработки принесли пользу не только для мегаполиса, но и для всей страны.