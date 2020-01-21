Мощнейший в мире анальгетик открыли российские ученые

Актинии, или морские анемоны, — беспозвоночные морские животные из класса коралловых полипов. Они выделяют вещество, которое, как выяснилось, обладает уникальным по мощности обезболивающим эффектом.

Эффективность природного анальгетика ученые доказали в эксперименте на грызунах.

«Наши исследования показали, что найденные вещества превосходят известные анальгетики как по продолжительности действия, так и по снятию интенсивности боли. Хочется подчеркнуть, что это уникальный опыт для России», — процитировал портал «Дни.ру» старшего научного сотрудника лаборатории биологических испытаний Игоря Дьяченко.