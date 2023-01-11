11 января 2023, 16:21
Мощная вспышка произошла на Солнце в ночь на 11 января
Третью за декаду мощную вспышку зарегистрировали на Солнце
Третью за 10 дней мощную вспышку на Солнце зафиксировали около 02:00 по московскому времени 11 января. Об этом сообщила Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ. Ей присудили самый высокий класс — Х.
«Крупнейший с 2017 года всплеск солнечной активности наблюдается на нашей звезде с начала нового года. Максимум излучения пришелся на 01:47», — говорится в сообщении.
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Ученые объяснили, что в зависимости от интенсивности вспышкам присваиваются классы A, B, C, M, X.
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«Каждый следующий класс превосходит предыдущий по мощности примерно в 10 раз. Таким образом, вспышки уровня X являются приблизительно в 100 раз более мощными, чем обычные вспышки класса C», — добавили в институте.
Такие вспышки могут спровоцировать магнитные бури, которые могут стать причиной сбоев в работе систем связи, навигации и энергетики.
Ранее главный научный сотрудник Лаборатории физики Солнца и космических лучей ФИАН Сергей Богачев назвал подобные явления главным проявлением активности на нашей звезде.
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