Морская экспедиция проведет исследования в Арктике для прогноза климатических изменений

Научно-исследовательское судно «Академик Иоффе» пройдет из Архангельска в Калининград. Экспедиция началась в понедельник, 9 августа. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Пассажирами судна стали 18 научных сотрудников, 33 студента, обучающихся на океанологов, и журналисты. Группа будет работать в Карском море на протяжении месяца. Будущие ученые пройдут подготовку по образовательной программе «Плавучий университет ИО РАН». Исследования будут посвящены изменениям климата.

«Мы очень долго ждали этого, и два дня задержки были очень волнительными. Для нас это первая такая дальняя поездка, и мы уже взбудоражены», — рассказала участница экспедиции Татьяна Евенкова.