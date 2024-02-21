21 февраля 2024, 14:03
Монреальский университет: запах мяты может улучшить показатели силы и выносливости
Ученые из Монреальского университета (Канада) установили необычные свойства ароматов. Некоторые из них способны стимулировать физическую активность человека. Результаты исследования опубликовал RidLife.ru.
В ходе работы более 100 испытуемых знакомились с различными запахами. Оказалось, что аммиак улучшает внимание, а мята помогает повысить показатели силы и выносливости. Поднять настроение во время спортивных занятий могут цитрусовые, добавил сайт «Дни.ру».
Исследования
Ученые
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