Момент взрыва черной дыры случайно попал на видео
Ученые NASA и студенты-стажеры случайно засняли яркую рентгеновскую вспышку черной дыры, сообщила «Российская газета» со ссылкой на сайт космического агентства.
Исследователи наблюдали за околоземным астероидом Бенну с помощью рентгеновского спектрометра REXIS, который находится на борту космического аппарата OSIRIS-REx. Они зафиксировали редкое явление на расстоянии 30 тысяч световых лет от Земли, сообщил сайт «Аргументы и факты».
Спектрометр зафиксировал взрыв черной дыры в созвездии Голубя. На видео яркая вспышка появляется в центре кадра.
Эту черную дыру обнаружили двумя неделями ранее японские астрономы с помощью установленного на борту МКС телескопа MAXI.