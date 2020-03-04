Момент взрыва черной дыры случайно попал на видео

Исследователи наблюдали за околоземным астероидом Бенну с помощью рентгеновского спектрометра REXIS, который находится на борту космического аппарата OSIRIS-REx. Они зафиксировали редкое явление на расстоянии 30 тысяч световых лет от Земли, сообщил сайт «Аргументы и факты».

Спектрометр зафиксировал взрыв черной дыры в созвездии Голубя. На видео яркая вспышка появляется в центре кадра.

Эту черную дыру обнаружили двумя неделями ранее японские астрономы с помощью установленного на борту МКС телескопа MAXI.