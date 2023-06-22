Наука 22 июня 2023, 19:02 Молодые ученые из НИТУ МИСИС разработали имплант коленного сустава

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Молодые ученые России из НИТУ МИСИС создали прототип биосовместимого костно-хрящевого импланта. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу университета.

С помощью новой разработки врачи смогут лечить дегенеративные заболевания коленного сустава.

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Вместо хрящевой ткани ученые использовали полиуретан, внутрь которого поместили сфероиды (шарообразные скопления) из клеток хрящевой ткани. Альтернативой костям стал полилактид с гидроксиапатитом, заполненный сфероидами из клеток костной ткани, написал «Царьград».