Молодой математик из России стал лауреатом премии New Horizons Prize

Молодой математик из России Александр Логунов стал лауреатом одной из престижных наград за достижения в сфере науки премии New Horizons Prize в 100 тысяч долларов.

Уточняется, что Логунов нашел новый метод решения эллиптических уравнений и применения их в узловой геометрии. Ученый работает с комплексным и гармоническим анализом. Для 30-летнего специалиста это не первая серьезная награда. Ранее он получал Исследовательскую премию Клэя и премию Европейского математического общества.

Логунов родился 5 декабря 1989 года в Перми. Он учился в Санкт-Петербургском государственном университете. После его окончания он остался там работать в исследовательской лаборатории. Спустя время он устроился в Тель-Авивский университет, сообщило радио «Комсомольская правда».

Последние два года Логунов трудится в университете Принстона, США. Мужчина является кандидатом физико-математических наук.

Фонд Breakthrough Prize каждый год объявляет лауреатов премий Breakthrough Prize и New Horizons Prize. В целом Фонд присудил лауреатам 2021 года 18,75 миллиона долларов.