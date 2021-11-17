«Могли разливаться целые реки и океаны»: Новая находка Perseverance поможет в колонизации Марса

Американское управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA поделилось результатами нового исследования поверхности Марса. С помощью аппарата Perseverance («Настойчивость») была получена третья по счету проба грунта. В ее составе оказался зеленый минерал оливин. Главный научный сотрудник лаборатории физики Солнца и космических лучей Физического института имени Лебедева РАН Сергей Богачев рассказал в беседе с «360», о чем говорит экспертам такое открытие.

Информация о третьем заборе почвы при помощи этого марсохода опубликована на официальной странице Perseverance в социальной сети Twitter.

Еще один кусочек Марса, который я возьму с собой. Мой последний образец взят из горной породы, наполненной зеленоватым минералом оливином, и у моей научной группы есть несколько идей о том, как он туда попал. Гипотезы летают в воздухе! Наука рулит! официальный сайт Perseverance

Была вода

Ученые отмечают, что оливин может образовываться при контакте углекислого газа с жидкой водой. Таким образом, его наличие на поверхности Марса косвенно подтверждает: когда-то на планете могли находиться огромные водоемы. Одни из них мог располагаться в кратере Езеро, где и брал образцы грунта марсоход.

«Это вообще кратер, след от метеорита, там упал метеорит когда-то. Однако на его краях есть следы того, что когда-то он заполнялся водой. Тезис, что на Марсе когда-то была вода, известен уже лет десять», — сказал главный научный сотрудник лаборатории физики Солнца и космических лучей Физического института имени Лебедева РАН Сергей Богачев.

Предположительно, вода на Марсе существовала два или три миллиарда лет назад, когда климат на планете был теплее. Там могли разливаться целые реки и океаны. Марсоход не открыл ученым что-то новое, только подтвердил уже имевшиеся догадки.

Богачев добавил, что по сути вопрос о наличии жизни на Марсе частично сводится к выяснению, была ли там когда-либо вода. При этом пока на Красной планете не удалось обнаружить ни одного веского доказательства существования там живых организмов.

В теории понимание того, что на Марсе может находиться вода, говорит о его потенциально возможной колонизации в далеком будущем. На данный момент планета непригодна для жизни, но ученые предполагают, что создать там колонии когда-нибудь станет реально.