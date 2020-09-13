Модельер изобрел «живую» одежду, которая может поглощать выбросы углерода

Канадско-иранский дизайнер Роя Агиги, работая с группой ученых из Университета Британской Колумбии (UBC), изобрела биоразлагаемую ткань под названием Biogarmentry. Изготовленный из водорослей и биотехнологических добавок материал способен проводить процесс фотосинтеза, очищая вокруг себя воздух.

В UBC утверждают, что это первый живой и фотосинтезирующий текстиль. Он похож на полупрозрачную ткань. Прототипы находятся на ранних стадиях испытаний и далеки от массового производства, но они заставят индустрию моды переосмыслить возможности для уменьшение колоссального углеродного следа с помощью альтернативных тканей.

Мода — одна из самых экологически вредных отраслей из существующих в мире, подчеркивает CNN. По данным программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), на нее приходится больше выбросов углерода, чем при всех международных рейсах и морских перевозках вместе взятых. На долю модной индустрии приходится 10% парниковых газов, выбрасываемых во всем мире.

По данным Агентства по охране окружающей среды США, американцы сейчас покупают больше одежды, чем когда-либо, реже надевают новые вещи, и отправляют почти 70% одежды и обуви, производимой ежегодно, на свалки.

Новая ткань может в корне изменить ситуацию. Под воздействием солнечного света и брызг воды его одноклеточные водоросли chlamydomonas reinhardtii оживают и начинают процесс фотосинтеза. По мере их роста на ткани появляются пятна и полосы, создавая узоры.

Натуральные природные материалы являются источниками выбросов углерода. Самая обычная хлопчатобумажная футболка за время использования выделяет около 15 кг диоксида углерода.

Быстрорастущие деревья и умирающие оказались источником диоксида углерода в атмосфере.