МКС спасут от столкновения со спутником США

Сближение со спутником США прогнозируется на 14 сентября, 02:23 по московскому времени.

«По расчетам российских специалистов АСПОС ОКП, вероятность сближения — 3.47Е-04. Таким образом, подтверждается необходимость маневра уклонения станции от опасного объекта», — говорится в сообщении.

Маневр уклонения может быть запланирован на 14 сентября, с 00:00 до 01:00 по московскому времени.

Специалисты Роскосмоса продолжают следить за ситуацией.

В корпорации также отметили, что РФ ни раз обращала внимание партнеров на новые угрозы в космосе, которые возникают вследствие создания низкоорбитальных спутниковых группировок. Москва уже предлагала выработать регламент взаимодействия.

BRICSat-2 — коммуникационный экспериментальный спутник (CubeSat) ВМФ США. Ракета-носитель Falcon Heavy вывела его на околоземную орбиту в 2019 году. Над этим работала компания SpaceX американского изобретателя Илона Маска.

Ранее выяснилось, что обломки российского космического аппарата, запущенного для изучения природных ресурсов Земли, угрожают МКС и другим объектам на геостационарной орбите. Наблюдатели зафиксировали частичное разрушение спутника «Ресурс-О1» (23342), породившее множество обломков.