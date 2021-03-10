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    10 марта 2021, 04:45

    Астронавт США заменит на МКС российского космонавта

    Анастасия Кукова

    Астронавт NASA Марк Ван де Хай вместо выведенного из состава экипажа «Союза МС-18» Сергея Корсакова 9 апреля отправится на Международную космическую станцию. Американец полетит в космос вместе с Олегом Новицким и Петром Дубровым.

    Официальный сайт Роскосмоса.

    Об этом сообщила госкорпорация Роскомос. В заявлении сказано, что решение было принято для подтверждения приверженности совместным договоренностям и духу совместного использования МКС.

    «Изменение состава экипажа было проведено по настоятельным просьбам американской стороны. NASA озвучило свои пожелания только в конце 2020 года, а потому российской стороне пришлось пойти на изменение уже согласованной программы полетов», — сообщил Роскосмос.

    Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подтвердило эту информацию. Место астронавту было предоставлено по контракту с компанией Axiom Space в обмен на место на американском корабле в 2023 году.

    В управлении не сообщили, кто из российских космонавтов будет участвовать в полете в 2023 году.