Астронавт США заменит на МКС российского космонавта

Астронавт NASA Марк Ван де Хай вместо выведенного из состава экипажа «Союза МС-18» Сергея Корсакова 9 апреля отправится на Международную космическую станцию. Американец полетит в космос вместе с Олегом Новицким и Петром Дубровым.

Об этом сообщила госкорпорация Роскомос. В заявлении сказано, что решение было принято для подтверждения приверженности совместным договоренностям и духу совместного использования МКС.

«Изменение состава экипажа было проведено по настоятельным просьбам американской стороны. NASA озвучило свои пожелания только в конце 2020 года, а потому российской стороне пришлось пойти на изменение уже согласованной программы полетов», — сообщил Роскосмос.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подтвердило эту информацию. Место астронавту было предоставлено по контракту с компанией Axiom Space в обмен на место на американском корабле в 2023 году.

В управлении не сообщили, кто из российских космонавтов будет участвовать в полете в 2023 году.