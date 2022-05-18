Миссия зонда InSight на Марсе завершится к концу 2022 года

Нехватка энергии станет причиной завершения работы марсианского зонда InSight в конце 2022 года. В NASA отметили, что солнечные панели аппарата генерируют только 10% от первоначального объема энергии из-за пыли на Марсе.

Ситуацию озвучил на брифинге руководитель миссии Брюс Бэннердт, слова которого привели РИА «Новости».

«Энергия иссякает», — пояснил ученый.

О проблемах с генерацией энергией заявили специалисты NASA. Сложившиеся на планете условия существенно ограничили возможности работы.

Заместитель руководителя миссии зонда Катя Замора Гарсия пояснила, что, по расчетам, зонд должен работать до середины июля — конца лета. После этого InSight завершит сбор научных данных на Марсе. В NASA предполагают, что до конца 2022 года зонд окончательно не уснет.

На Марсе он приземлился в ноябре 2018 года, совершив посадку в районе нагорья Элизий. Цель аппарата — изучение геологического строения планеты. Для этого зонд оснастили сейсмометром и другими приборами.

Изначально предполагалось, что миссия InSight займет два года. Затем ее продлили. За время работы аппарат помог ученым получить большой объем данных.