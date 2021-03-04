Россия запустила проект миссии на Венеру

В России занялись проектированием межпланетной автоматической станции «Венера-Д». Со времен СССР это первый проект миссии на планету.

Научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, академик РАН Лев Зеленый рассказал ТАСС о договорах, которые сейчас заключают с исполнителями.

«Начинается техническое проектирование проекта. Состоялось важное совещание руководства РАН и Роскосмоса, мы приняли решения, в частности, о венерианской программе», — сказал он.

При проектировании определят основные контуры венерианской программы. На первом этапе исследования на планету рассчитывают отправить автоматическую межпланетную станцию «Венера-Д».

Исполнителями работ станут выходящее в Роскосмос НПО им. С. А. Лавочкина и ИКИ РАН. По словам Зеленого, на проектные работы уйдет два года.

«Мы надеемся, что в 2029 году к Венере улетит первый аппарат», — сказал научный руководитель института.

Венерианская программа предполагает решение задачи по доставке на Землю грунта с изучаемой планеты. Ее реализуют после выполнения программы посадки, исследования образцов и района посадки.