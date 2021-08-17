Мировой рекорд по исчислению числа Пи установлен в Швейцарии

Ученым из Высшей школы прикладных наук швейцарского города Граубюндена удалось установить мировой рекорд по исчислению числа Пи. Об этом написало РИА «Новости».

С помощью суперкомпьютера число Пи вычислили до 62,8 триллиона цифр. На это ушло 108 дней и девять часов.

Предыдущий рекорд насчитывал 50 триллионов цифр, а времени на подсчеты ушло в 3,5 раза больше, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Десять последних известных цифр числа Пи теперь следующие: 7817924264», — сообщили авторы рекорда.

В ближайшее время они собираются подать заявку на включение рекорда в Книгу Гиннесса.