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    17 августа 2021, 17:16

    Мировой рекорд по исчислению числа Пи установлен в Швейцарии

    Полина Гребенщикова

    Ученым из Высшей школы прикладных наук швейцарского города Граубюндена удалось установить мировой рекорд по исчислению числа Пи. Об этом написало РИА «Новости».

    Мировой рекорд по исчислению числа Пи установлен в Швейцарии

    С помощью суперкомпьютера число Пи вычислили до 62,8 триллиона цифр. На это ушло 108 дней и девять часов.

    Предыдущий рекорд насчитывал 50 триллионов цифр, а времени на подсчеты ушло в 3,5 раза больше, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    «Десять последних известных цифр числа Пи теперь следующие: 7817924264», — сообщили авторы рекорда.

    В ближайшее время они собираются подать заявку на включение рекорда в Книгу Гиннесса.