Наука 12 января 2024, 14:29 «Мир 24»: ученые обнаружили долину затерянных городов в лесах Амазонки

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Специалисты установили истинную природу земляных насыпей, которые были найдены 20 лет назад в тропических лесах Амазонки. Старинные объекты оказались скоплением затерянных городов. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на The Guardian.

К соответствующему выводу ученые пришли после исследования, во время которого проводилось картографирование. Результаты показали, что на загадочном месте находилась густая сеть поселений, где могли жить от 10 до 30 тысяч человек.

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На территории были найдены даже церемониальные здания. Города окружали сельскохозяйственные поля с дренажными каналами. Некоторые дороги достигали 20 километров в длину.