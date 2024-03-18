Наука 18 марта 2024, 13:50 «Мир 24»: американские ученые рассчитали число «пи» с точностью до 105 триллионов цифр

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Ученые американской компании по хранению данных смогли рассчитать число «пи» с точностью до 105 триллионов знаков после запятой. Таким образом они побили мировой рекорд. Об этом сообщил сайт «Мир 24».

Работа специалистов заняла 75 дней. Им потребовалась вычислительная мощность, эквивалентная сотням тысяч смартфонов. Участники группы отметили, что добились таких результатов благодаря планированию, оптимизации и исполнению.

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Если напечатать полученные цифры на бумаге непрерывной строкой, то она покроет расстояние между Землей и Ураном.