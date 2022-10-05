Минздрав зарегистрировал первый российский препарат против оспы от центра «Вектор» | 360°

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Минздрав зарегистрировал первый российский препарат против оспы от центра «Вектор»

Минздрав зарегистрировал препарат от оспы, разработанный в центре «Вектор»

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Министерство здравоохранения России зарегистрировало первый отечественный препарат против оспы. Он получил название НИОХ-14, следует из данных государственного реестра лекарственных средств.

Препарат разработали специалисты центра «Вектор» Роспотребнадзора. Минздрав зарегистрировал лекарство 4 октября. Его будут производить в капсулах дозировкой 200 миллиграммов. В упаковке — по 45 капсул.

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«Препарат показан к применению у взрослых пациентов от 18 лет для лечения инфекций, вызванных вирусом натуральной оспы, вирусом оспы обезьян, вирусом коровьей оспы», — отметили разработчики в инструкции по применению НИОХ-14.

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Срок годности препарата — три года и восемь месяцев. В инструкции отметили, что применение НИОХ-14 возможно «только в условиях стационарной медицинской помощи». Разработчики посоветовали соблюдать осторожность при назначении препарата в пожилом возрасте.

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