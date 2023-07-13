Наука 13 июля 2023, 16:58 Минобрнауки: российские ученые создали новый материал для применения в онкотерапии

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Ученые из Дальневосточного федерального университета и Тихоокеанского государственного медицинского университета разработали новый материал из скелета морского ежа, который будут применять при лечении рака. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки России.

Инновация заключается в том, что созданный материал позволяют адресно доставлять препарат непосредственно к опухоли. Благодаря своей структуре он впитывает лекарство и постепенно высвобождает его в нужных количествах. После удаления злокачественного новообразования туда помещают капсулу из нового материала вместе с лекарством.

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«Препарат 5-ФУ очень эффективен, но при этом очень токсичен. Наша разработка позволяет снизить токсичное воздействие на организм за счёт того, что нагруженные лекарством наночастицы могут высвобождать терапевтические дозы препарата в течение более длительного периода», — объяснили в Минобрнауки.

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