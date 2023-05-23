Наука 23 мая 2023, 15:30 Минобрнауки: российские ученые создали материал для профилактики тромбоза при вживлении кардиоимплантатов

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Группа российских ученых из Московского института электронной техники (НИУ МИЭТ) и Сеченовского университета создала специальное покрытие для российского кардиоимплантата «Спутник», которое защищает от тромбоза. Об этом сообщил RT со ссылкой на Минобрнауки России.

При использовании кардиостимуляторов возростает риск тромбоза. Поэтому решение этой проблемы было одним из приоритетных направлений разработки. Сначала российские ученые создали кардиоимплантат «Спутник», который вживляют пациенту, чтобы он смог дожить до пересадки донорского органа. И теперь для него разработали покрытие с антикоагулянтным эффектом.

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