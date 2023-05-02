Наука 02 мая 2023, 15:45 Минобрнауки: российские ученые создали алгоритм для прогноза развития бессимптомного атеросклероза сонных артерий

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В Медицинском институте Петрозаводского государственного университета при участии IT-компании ООО «К-Скай» завершили создание математической модели, позволяющей прогнозировать развитие бессимптомного атеросклероза сонных артерий у страдающих от ожирения и избыточного веса. Об этом сообщила «Газете.Ru» со ссылкой на Минобрнауки России.

Атеросклероз — это заболевание, которое возникает при отложении холестерина на стенках сосудов и аретрий. Как правило, от него страдают люди с избыточной массой тела или диагностированным ожирением. Нередко заболевание протекает бессимптомно. Однако из-за него все равно возрастают риски сердечно-сосудистых осложнений. Поэтому разработанная модель может помочь в предотвращении развития заболевания.

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«Мы полагаем, что интеграция данной математической модели в диагностический алгоритм принятия решения о направлении пациента на ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий в рамках проведения риск-стратификации пациенту с исходно невысоким сердечно-сосудистым риском по шкале SCORE, позволит значительно увеличить ее точность, оптимизируя при этом расходы на оказание медицинской помощи», — отметил сотрудник кафедры факультетской терапии, фтизиатрии, инфекционных болезней и эпидемиологии медицинского института ПетрГУ, один из исполнителей проекта Марк Дружилов.

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