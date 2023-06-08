Наука 08 июня 2023, 18:45 Минобрнауки: российские ученые разработали кормовую добавку к рациону коров, повышающую удой

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В России разработали специальную добавку к корму коров, которая позволяет снизить количество вырабатываемого животными метана на 30%. Кроме того, благодаря ей повышаются удои. Об этом сообщил RT со ссылкой на Минобрнауки.

Разработка принадлежит ученым из Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ)и Нижегородского научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ). Производство кормовой добавки основано на лесозаготовочных отходах.

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«В организме крупного рогатого скота вырабатывается 250–500 литров метана в день, что сказывается на глобальном потеплении. Поэтому разработка методов снижения выделения метана жвачными животными является актуальной задачей науки и практики», — рассказал директор Нижегородского НОЦ Тимур Халитов.

Также добавили, что внедрение добавки положительно влияет на обмен веществ коров. В кормовой разработке — высокое содержание аминокислот. Поэтому содержание полезных веществ, таких как жиры и белки, увеличивается на 10-15%. Кроме того, рост среднесуточных надоев увеличился на 12%.

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