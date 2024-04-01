Наука 01 апреля 2024, 12:31 Минобрнауки РФ: ученые выяснили, что внедрение одной клетки в другую может влиять на развитие рака

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Процесс энтоза — внедрения одной клетки в другую — может влиять на развитие рака. К такому выводу пришли ученые из НИИ онкологии Томского НИМЦ, сообщил RT со ссылкой на Минобрнауки РФ.

Специалисты выяснили, что в некоторых случаях энтотические клетки являются маркером, который позволяет спрогнозировать характер заболевания.

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Полученные результаты планируют использовать в разработке терапии, направленной на предотвращение роста злокачественной опухоли. Кроме того, итоги исследования помогут при подавлении энтоза в образовании.