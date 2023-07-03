Наука 03 июля 2023, 05:06 «Миллиарды погибнут». Последствия ядерного апокалипсиса оценили ученые Future of Life: несколько миллиардов человек погибнут в случае ядерной войны РФ и США YouTube

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Следствием ядерной войны между Россией и США станет голодная смерть нескольких миллиардов человек. Сценарий возможного ядерного апокалипсиса описали ученые из института Future of Life.

По данным исследователей, от голода погибнет более пяти миллиардов человек, в том числе практически все население Америки, Европы, России и Китая. Точное число людей, которым удастся пережить ядерную катастрофу, ученые не смогли назвать.

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«Мир, каким мы его знаем, рухнул бы из-за голода, переохлаждения и эпидемий», — заявили ученые.

Эксперты сочли возможным, что противостояние двух ядерных держав может перейти в «горячую фазу». Применение ядерного оружия одной стороной приведет к немедленному ответу другой. Под ударом в первую очередь окажутся электроника и энергосети, потом нацелятся на военные и ядерные объекты.