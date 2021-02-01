Рогозин назвал недопустимой милитаризацию Луны

Минобороны США может в будущем начать обеспечивать защиту баз NASA на Луне. Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что милитаризация естественного спутника Земли является недопустимой.

«Милитаризация Луны и лунных исследований недопустима», — написал Рогозин на свой странице в Twitter.

Этим постом глава госкорпорации прокомментировал сообщение The Wall Street Journal о базах NASA на Луне. Ранее осведомленные источники в правительстве и в космической отрасли газеты заявили, что со временем американские военные начнут защищать «планируемые к созданию базы NASA на лунной поверхности, а также американские коммерческие операции, которые могут включать получение воды или полезных ископаемых».

При этом более тесную работу Минобороны и NASA объяснили необходимостью противостоять вызовам, которые бросают Россия с Китаем. Для защиты баз Пентагон планирует опираться на опыт частных компаний, полученный во время выполнения гражданских космических программ. Как подчеркивает издание, все действия США наплавлены на укрепление доминирующих позиций в космосе, который может стать ареной боевых действий.