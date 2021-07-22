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    22 июля 2021, 16:48

    Микрозавра возрастом более 300 млн лет нашли в США

    Дарья Морозова

    Ученые обнаружили в Америке в штате Иллинойс останки существа, которое очень похоже на динозавра, но отличается миниатюрным размером. Об этом сообщил «Мир 24» со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Микрозавра возрастом более 300 млн лет нашли в США

    По данным ученых, это микрозавр. Причем такой вид ранее не был известен. Ему дали название Joermungandr bolti. По данным ученых, существо жило под землей и рыло норы головой.

    Его размер около пяти сантиметров. У микрозавра четыре конечности.

    «Его конечности, вероятно, были не очень функциональны. Возможно, он использовал их, чтобы стабилизировать положение тела. Но в основном он передвигался, извиваясь в разные стороны, как змея», — рассказал один из участников исследования Арьян Манн.

    Предполагается, что существо жило примерно 359-299 миллионов лет назад. Оно относится к амниотам — предшественникам рептилий.

    Находка сохранилась в очень хорошем состоянии, что дает ученым возможность более подробно изучить этот вид.

    Раньше предполагалось, что амниоты были предками амфибий. Но это предположение оказалось неверным, так как у первых есть чешуя, а у вторых нет.