Микрозавра возрастом более 300 млн лет нашли в США

Ученые обнаружили в Америке в штате Иллинойс останки существа, которое очень похоже на динозавра, но отличается миниатюрным размером. Об этом сообщил «Мир 24» со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным ученых, это микрозавр. Причем такой вид ранее не был известен. Ему дали название Joermungandr bolti. По данным ученых, существо жило под землей и рыло норы головой.

Его размер около пяти сантиметров. У микрозавра четыре конечности.

«Его конечности, вероятно, были не очень функциональны. Возможно, он использовал их, чтобы стабилизировать положение тела. Но в основном он передвигался, извиваясь в разные стороны, как змея», — рассказал один из участников исследования Арьян Манн.

Предполагается, что существо жило примерно 359-299 миллионов лет назад. Оно относится к амниотам — предшественникам рептилий.

Находка сохранилась в очень хорошем состоянии, что дает ученым возможность более подробно изучить этот вид.

Раньше предполагалось, что амниоты были предками амфибий. Но это предположение оказалось неверным, так как у первых есть чешуя, а у вторых нет.