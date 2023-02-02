Наука 02 февраля 2023, 19:09 Миколог Пол Эдвард Стемец объяснил, могут ли в реальности повториться события сериала The Last of Us

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На экраны вышел новый сериал The Last of Us, в основе сюжета которого заражение людей грибковой инфекцией и последующий апокалипсис, но в реальности такое вряд ли возможно. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на бакалавра микологии Пола Эдварда Стеме.

По словам ученого, который всю жизнь изучает грибы, в жизни такой сценарий вряд ли может повториться. Несмотря на то, что микологу очень понравилась идея сценария и его воплощение, в такое развитие событий он верит. По его словам, кордицепс, род паразитирующих спорыньевых грибов, не опасен для людей.

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«Давайте говорить начистоту. Кордицепс не может заразить людей. На самом деле, грибы сегодня необходимы для решения многих экзистенциальных угроз, с которыми мы сталкиваемся», — сказал Пол Эдвард Стемец.