Миколог Пол Эдвард Стемец объяснил, могут ли в реальности повториться события сериала The Last of Us

На экраны вышел новый сериал The Last of Us, в основе сюжета которого заражение людей грибковой инфекцией и последующий апокалипсис, но в реальности такое вряд ли возможно. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на бакалавра микологии Пола Эдварда Стеме.