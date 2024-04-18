Наука 18 апреля 2024, 16:38 Microchemical Journal: ученые СПБГУ разработали новый способ поиска тяжелых металлов в мясе

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Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета выявили новый безопасный способ проверки содержания тяжелых металлов в мясной продукции. Об этом сообщил Microchemical Journal.

Существующие методы анализа требуют много времени, к тому же они предполагают использование концентрированных кислот, что приводит к выбросам токсичных газов. Новый способ определяет содержание металлов в мясе с помощью органических соединений.

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Как сообщил сайт petrograd.ru, свинец и ртуть в составе мясной продукции снижают иммунитет и провоцируют развитие рака.